Girne Turizm Limanı’nda bir kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, dedektör köpek ülkeye giriş yapan E.A.’ya (E-68) tepki verdi.

Eşyalarında ve aracında yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen E.A. tutuklandı.