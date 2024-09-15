“Girne Arkın Group Fest 24” kapsamında dün akşam Girne Amfi Tiyatro’da, KKTC Cimnastik Federasyonu'nun düzenlediği 3. Cimnastik Şöleni yapıldı.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, farklı yaş kategorilerinde 850 cimnastikçinin yer aldığı şölende, çeşitli koreografiler sergilendi.

Öğrenciler, aynı zamanda, “İsias Ortak Davamızdır” yazan pankart da açtı.

- Girne Arkın Grup Fest 24 devam ediyor

“Girne Arkın Group Fest 24” ün 16-23 Eylül tarihlerini kapsayan üçüncü haftasında, her gün saat 10.00 – 21.00 saatlerinde, “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu” Ramadan Cemil Meydanı’nda sanatseverlerle buluşacak.

17 Eylül Salı günü saat 20.00’de Melisa Karanlık ve Orkestrası Liman Merkez Sahne’de şarkılarını seslendirecek. 18 Eylül Çarşamba akşamı ise saat 21.00’de Girne Amfi Tiyatro’da, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği “Grönholm Methodu” seyirci karşısına çıkacak.

19 Eylül Perşembe günü Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası saat 20.00’de, Liman Merkez Sahne’de yer alacak. 20 Eylül Cuma akşamı ise Girne Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de “Mor ve Ötesi” konser verecek. 21 Eylül Cumartesi günü de “3. Gastro Show” “Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri” konsepti ile saat 17.00 itibarıyla Ramadan Cemil Meydanı’nda halk ile buluşacak.