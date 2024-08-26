Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, çocuklara yönelik “survivor” yarışması düzenledi.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, “Yaz Tatili Çocuk Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen yarışma aynı zamanda etkinliklerin son faaliyeti de oldu.
Prof. Dr. İsmail Şahin’in "Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm: Tarih, Kimlik, Siyaset" adlı kitabı yayınlandı
Takım çalışmasını teşvik eden yarışma, Kervansaray Halk Plajı’nda dün, 5-8 ve 9-13 yaş kategorilerinde düzenlendi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv