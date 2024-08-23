Girne’de dün akşam saat 21:00 sıralarında yapılan “Namlu Operasyonu” kapsamında  tasarrufunda tabanca ve mermi bulunan bir kişi tutuklandı.

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Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Girne’de gerçekleştirilen ortak operasyon (Namlu Operasyonu) kapsamında, M.U.(E-45)’nun tasarrufunda 7,65 mm çapında bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Editör: Kıbrıs Genç Tv