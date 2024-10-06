Girne’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki yaya Fatıma Taghıyeva yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde saat 08.10 sıralarında, Mustafa Çağlar Tütengil (E-80), yönetimindeki NA 783 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yaya geçinden geçmeye çalışan Fatıma Taghıyeva’ya (K-53) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Fatıma Taghıyeva kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, kaburgalarında kırık teşhisi ile Göğüs Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü yoldan çıktı, takla attı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde sabaha karşı 03.00 sıralarında, 139 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Hülya Çakır (K-33), yönetimindeki JE 162 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, İkidere mevkiinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak, toprak sete çarpıp, takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hülya Çakır, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıktı

Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde gece yarısından sonra saat 00.10 sıralarında, 246 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Efkan İlkhan (E-36), yönetimindeki GM 316 plakalı araç ile kuzey istikametinden, güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Kumyalı İlkokulu önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp, toprak alan içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.