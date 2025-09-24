Polis Genel Müdürlüğü, Gönendere köy giriş ve çıkış kavşaklarının bugün 14.00 – 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, Ercan - İskele anayolunun Gönendere mevkiinde bugün 14.00 – 15.00 saatleri arasında yapılacak yol düzenlenmesi nedeniyle Gönendere köy giriş ve çıkış kavşakları arasının trafik akışına kapatılacağı belirtildi.

Polis, her iki yönden gelen sürücüler için ulaşımın Gönendere köy içinden sağlanacağını ifade ederek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.