Gönendere köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 23 yaşındaki Mwamba Salem Kıtoka (E) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Safi Divene Mavuba (K) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, 2'si çocuk altı kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Merve Avcı'nın (K-31) yönetimindeki SC 470 plakalı araçla Ercan istikametine gittiği sırada Gönendere Köyü yakınlarında dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçerek, Mwamba Salem Kıtoka (E-23) yönetimindeki JG 463 plakalı araçla yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu JG 463 plakalı araç sürücüsü Mwamba Salem Kıtoka ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Safi Divene Mavuba olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan JG 463 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz tespit edilmeyen bir kadın şahıs Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, bir kadın ve bir erkek şahıs ile SC 470 plakalı araç sürücüsü Merve Avcı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Karla Avcı (K-1,5 yaş) ve Karan Avcı (E-1,5 yaş) ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.