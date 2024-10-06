Bahar Esintileri Sanat Derneği Türk Müziği Korosu, Meme Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında, gelirinin bir kısmı Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlanacak “Gönlümüzdeki Şarkılar Konseri”ni yarın akşam 20.00’de gerçekleştiriyor.

Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak konserde konuk sanatçı Türkiye'nin tanınmış ses ve opera sanatçısı Hakan Aysev konuk sanatçı olarak yer alacak. Biletler Bahar Esintileri Sanat Derneği, gişeden ve online olarak temin edilebilecek.