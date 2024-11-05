Basketbolda transfer dönemi tamamlandı.

Transferin son günü federasyonda oldukça hareketli saatler yaşandı.

Yeni takım Gönyeli

Transferin son gününde bir dönem hem erkek hem de kadın liginde yer alan Gönyeli yeniden Basketbola döndü.

Erkeklerde 14 yıl sonra lige dönen Gönyeli, Koopspor’dan KERCEM, Hakan, Özer, Hasan ve Refetnile James’kadrosuna alırken Gençler Birliği’nden Attila ve Aykut ile Berkem Dikengil’i kadrosuna kattı.

Kadınlarda da 6 yıl sonra lige katılacak.

Marmara’nın oyuncuları Akdeniz’e

Öte yandan Extend Erkekler Ligi finalisti Marmara’nın önemli isimleri Akdeniz Spor Birliği’ne gitti.

Akdeniz Spor Birliği, Halmit ile HALİT Çeliktaşlılat, Emre ÇETİNASLAN ve koopspor’dan Alpay Şerebeioğlu’nu renklerine bağladı.

YDÜ’den alt yapıya transfer

Bu arada Yakın Doğu Üniversitesi de Arınç Arın, Arif Hasan Sezer, Doruk Taşeli, Ufuk Altay, Ramadan Çelebi ve Yalın Eşlik’i transfer etti.

KoopBank Gençlik Kylübü kuruldu

Bu arada Koopspor’un bir yıl liglerden men edilmesi ile yeni bir oluşum oluştu.

KoopBank Gençlik Soor Kulübü adı altında yeni oluşuma gitti.

Kulüp başkanı Özlem Alemdar Aksu oldu.

Kulüp U 12, U 14, U 16 ve U 18 Liglerinds mücadele edecek,