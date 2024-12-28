Gönyeli-Alayköy Belediyesi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden çam kese böceğine karşı biyolojik ve mekanik mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun direktifiyle hayata geçirilen programda, özellikle okul, kreş, park ve bahçeler ile kent içinde bulunan, insanlarda ve hayvanlarda alerjik cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek riskli bölgelerde çalışmalar devam ediyor.

Geçen yıl yapılan kapsamlı tespit çalışmalarıyla 650 çam ağacı kayıt altına alınmıştı. Bu yıl da bu ağaçların tamamı ve çam kese böceği gelişimi başlayan ağaçlar, insan sağlığına zararsız biyolojik ve mekanik yöntemlerle korunuyor. Riskli alanlar öncelikli olarak ele alınırken, çevre dostu yöntemler kullanılmaya devam ediliyor.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, halkın ve evcil hayvanların sağlığını korumak için bilimsel yöntemlerin uygulandığını belirterek, belediyenin çevreye duyarlı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

-Alo 186 şikayet hattı hizmette

Halktan gelen talepler doğrultusunda evlere de müdahale edilebileceğini kaydeden yetkililer, şikayet ve öneriler için Alo 186 hattının aktif olduğunu duyurdu.