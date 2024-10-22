Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 25-27 Ekim tarihleri arasında KKTC Basketbol Federasyonu ve Baf Türk Birliği işbirliğiyle street ball turnuvası düzenliyor.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, sportif ve kültürel faaliyetler ile geleneksel tatlar yer alacak.

-Sokak basketbolu

Demir Sokak’ta yer alacak 3x3 Streetball Turnuvası çerçevesinde sokak basketbolu maçları düzenlenecek.

Program şöyle:

“25 Ekim Cuma saat 17:00 - DJ performansıyla açılış ve açılış maçı

26 Ekim Cumartesi saat 12:00 – Basketbol maçlarının devamı

27 Ekim Pazar saat 12:00 – Yarı final ve final maçları

Turnuvaya Katılım ve Bilgi İçin: 0542 852 0008 & 0542 851 6600

-Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı açılacak

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından Özgür Sokak’ta hayata geçirilen Nazar ve Seçim Es Ertüngü Parkı’nın açılışı 26 Ekim’de saat 16.00’da yapılacak. Yeni park alanında çocuklar, gençler ve aileler için keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunulacak.

-Baf Türk Birliği Herse ve Lokma Günü düzenleyecek

Kıbrıs’ın zengin mutfak kültürünün parçası olan Herse ve Lokma Günü, Baf Türk Birliği işbirliğiyle 27 Ekim Pazar günü saat 16.00’da, Demir Sokak’ta ücretsiz olarak katılımcılarla buluşacak.

-Örge Volkan konser verecek

Ülkenin sanatçılarından Örge Volkan 27 Ekim Pazar günü saat 17.00’de sahne alacak.