Gönyeli Alayköy Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle çocuk şenliği düzenliyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, perşembe kortej düzenlenecek. Yalçın Park’ta sona erecek kortej Gönyeli Belediyesi Eski Hizmet Binasından başlayacak,

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin Damla Sokak’ta yaptığı parkın açılışı cuma günü yapılacak. Cumartesi günü Gönyeli Alayköy Belediye Bulvarı’nda Uçurtma Şenliği ve Yenikent Alışveriş Şöleni, akşam ise konserler yer alacak. Pazar günü Alayköy’de Çocuk Şenliği düzenlenecek.