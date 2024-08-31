Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören Great Sea Interconnector projesinin inşasındaki problemlerin çözümü için gösterilen çabalarda düne kadar sonuç alınamadığı bildirildi.

Politis gazetesi “Great Sea Interconnector’ün Kaderi İçin Kritik Pazartesi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in proje için telefonda görüştüklerini, ancak bu görüşmeden kablonun inşası ya da projenin nasıl ilerleyebileceğine dair herhangi bir sonuç çıkmadığını yazdı.

Gazete, projenin Pazartesi’nden itibaren yeni bir safhaya gireceğini ve kabloyu inşa edecek olan “Nexans” şirketinin, projeyle ilgili taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda kablo inşaatı çalışmalarını erteleyeceğine dair uyarısını devreye sokacağını kaydetti.

“Nexans” şirketinin kablo inşaatı çalışmalarını ertelemesinin, projeyi donduracağını belirten gazete, yeni bir sözleşmeye, yeniden maliyet hesaplaması yapılmasına ve yeni teslim tarihi belirlenmesine ihtiyaç olacağını yazdı.

Gazete, “Nexans” şirketinin düne kadar, en azından sözlü olarak, Rum tarafından projenin lehinde kararlar alınacağına dair resmi bir açıklama beklediğini, ancak bu açıklamanın yapılmadığını kaydetti.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis de, dün “ANT1” kanalına yaptığı açıklamada, projede yer alan tüm taraflarla temas halinde olmayı sürdürdüklerini ve tüketiciye daha fazla bedel ödetmeyecek bir çözüm için çaba gösterdiklerini söyledi.