Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, “Federal çözüme dönülemez. Ya iki devletli çözüm olacak ya da KKTC dünyada hak ettiği yeri alma mücadelesini sabırla ve kararlılıkla devam ettirecektir” dedi.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, yazılı açıklama yaparak, New York’ta gerçekleştirilecek gayriresmi Kıbrıs üçlü görüşmesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Türk tarafının Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu “iki devletli çözüm” modelinin, Rum tarafının tutumu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda en akılcı, gerçekçi ve barışçı çözüm yolu olduğunu ifade eden Gülbahar, bu modelin, halkın genelinin desteğine de sahip olduğunu kaydetti.

Bu duruşa yönelik saldırılar olduğunu ve bunu kınadığını ifade eden Aziz Gülbahar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “iki devletli çözüm politikasını sürdürdüğü, resmi görüşmelere başlanması için egemen eşitlik ve KKTC’nin, Rum devleti ile uluslararası statüsünün eşitliğini tescil edecek kararlar alınması ve adımlar atılmasını, resmi görüşmelere başlanması için ön şart olarak talep etmeye” devam ettiği sürece desteklerinin tam olacağını belirtti.

Milli politika haline gelen iki devletli çözüm politikasından geri adım atılmaması gerektiğine işaret eden Gülbahar, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modeli, resmî görüşmelere başlanmadan önce egemen eşitliğimiz ile uluslararası statümüzün tescili yönünde kararlar alınması Kıbrıs Türkü’nün çıkarınadır, barışçı, gerçekçidir ve Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün büyük çoğunluğunun talebini yansıtmaktadır.

Türk tarafının Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu iki devletli çözüm modeli, Rum tarafının tutumu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda en akılcı, gerçekçi ve barışçı çözüm yoludur.”

Gülbahar, açıklamasında, Kıbrıs sorunu ve Tatar’a yönelik açıklamalarından ötürü Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne de eleştirilerde bulunarak, "Kimse Kıbrıs Türkü’nü kendisini 1974 öncesine götürmeye çalışan Rumlara çanak tutanların ne yaptığını anlamayacak saf bir halk olarak görmesin." dedi.

Gülbahar açıklamasında, “Sayın Tatar yeni bir vizyonla çözüm yolları Rumlar tarafından tıkanan Kıbrıs konusuna çözüm için yeni yollar açmıştır. Federal çözüme dönülemez” ifadelerine de yer verdi.