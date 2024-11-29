Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs’ta iki devletli bir anlaşmadan yana olduklarını belirterek, Rum tarafı bunu kabul edene kadar siyasi ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, “Biz Kıbrıs’ta iki devletli bir anlaşmadan yanayız. Rum komşularımızın kendi devletlerini, bizim kendi devletimizi egemen olarak yöneteceğiz ama iki halkın, iki devletin ortak çıkarları için iş birliği yapacağı bir çözüm şekli aklın, mantığın gereğidir.” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin tanınması, uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için çaba göstereceklerini dile getiren Gülbahar, bu noktadan geri adım atmanın, Kıbrıs Türkü'nün haklarını kaybetmeye, Rumların tek amacı olan 1974 öncesine dönüşün yolunun açılmasına neden olacağını ve Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkarılmasıyla sonuçlanacağını söyledi.

Dünyada yaşanan siyasi sorun ve savaşlara değinen Gülbahar, “KKTC bazı sorunlarına ve henüz tam istediğimiz noktada olmamasına rağmen tüm dünya göz önünde bulundurulduğunda bir güven ve huzur odağıdır.” ifadelerini kullandı.

“Sorunlarımız çözülemeyecek sorunlar değildir” diyen Gülbahar, basiretli, milletini gerçekten sevenlerin bir gün Kıbrıs Türk halkının sorunlarını hızla giderecek noktalara geleceğini ve başarının yolunun açılacağını söyledi.

Gülbahar, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün araştırmalar, Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunun iki devletli çözüm istediğini, federal bir çözüme artık prim tanımadığını, Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri varlığı ile etkin ve fiili garantörlüğünün devamından yana olduğunu, Rumlara güvenmediğini göstermektedir.

Hal böyleyken, KKTC devletinin tüm olanaklarından yararlanan bazılarının orada burada halkımızın bu taleplerinin aleyhine konuşmaları, faaliyet göstermeleri bardağı taşma aşamasına getirmiştir.

Türk milleti ile onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının kökleri tarihimizin derinliklerine uzanan bir sivil toplum kuruluşu, vakfı olarak, bu işlere bulaşan herkesi uyarıyoruz; yeter artık. Milletimiz uyumuyor. Yaptıklarınız asla yanınıza kalmayacaktır.

Yetkililere de sesleniyor ve diyoruz ki; gereken yasalar düzenlemeleri yaparak Türk aile yapısını, milleti, devleti dış güçlerin beşinci kol faaliyetlerinden koruyacak yasal düzenlemeleri yapınız. Halkımız bunların yapılmamasından dolayı rahatsız ve öfkelidir. Neden KKTC’de o veya bu kesimi koruyan yasalar var da aileyi, milleti, devleti koruyan yasalar yok?”