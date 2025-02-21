Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Rum lider Nikos Hristoduludis’in “iki devletli çözüm yolunu dinamitlemek ve adanın tümüyle Yunan egemenliğine girmesini sağlayacak federal çözüm yolunu açık tutmak için Cenevre’ye gideceği” görüşünü ifade ederek, KKTC’nin tanınması için uğraşılması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Gülbahar, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılması planlanan gayri resmi 4 artı 1 Kıbrıs görüşmeleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Rum liderin, verdiği tüm demeçlerde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ile KKTC’nin uluslararası statüsünün Rum devleti ile aynı olduğunun tescili için ortaya koyduğu doğrudan ticaret, doğrudan temas, doğrudan uçuş önerilerini net bir şekilde reddettiğini anımsattı.

Gülbahar, “Hristoduludis’in ilk hedefi, iki devletli çözüm formülünü havaya uçurmak, KKTC’nin tanınmasını durdurmak, engellemektir. Rum liderin asıl amacı ise gün gele kendi istedikleri sözde çözümü yapacakları KKTC ve Türkiye yöneticileri olacağı hayali veya tahmini ile Rum-Yunan egemenliğinin adaya yayılmasını sağlayacak olan federal çözüm için kapının açık kalmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Gülbahar, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Rum-Yunan ikilisi kendilerine hiçbir zararı söz konusu olmayan egemenliğimizi, devletimizin varlığını tescilden kaçarak, federasyon tezini ileri sürmekle adanın tümünü Yunan egemenliğine sokacak yolu açan bir anlaşmaya doğru ilerlemeyi planlıyor. Bunu görmezden gelip hala federasyon peşinde koşanlar Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde ifade ettiği gibi gaflet içindedirler. Cenevre’ye gidilirken Rum tarafının ne yaptığını halkımız iyice düşünmeli, irdelemelidir. Başta milli kuruluşlarımız Bayrak Radyo Televizyonu ile Türk Ajansı olmak üzere Kıbrıs Türk Halkı’nın değerlerini, güvenliğini, özgürlüğünü, egemenliğini önemseyen medyamıza bu konuda büyük görevler düşmektedir."

Rum liderin, Başpiskopos ve üst düzey Rum yetkililerin de katılımı ile adanın Yunanistan’a bağlanması için yapılan plebisitin 75’nci yılında bir anma töreni düzenlediğini belirten Gülbahar, gerginliğe yol açacağını bile bile Türk tarafının hidrokarbon önerilerini ve uyarılarını hiçe sayarak tartışmalı olan 6’ncı parselde yeniden hidrokarbon aramalarını başlattığını kaydetti.

Rumların, Mısır ile yeni bir hidrokarbon anlaşması yaptıklarını, Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün aleyhine olacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nden yeni silahlar, saldırı helikopterleri almak için görüşmeler yaptığını ifade eden Gülbahar, “Kim ne isterse yapmaya çalışsın daha zor koşullarda, varoluş ve özgürlük mücadelesini başarı ile sonuçlandırarak devlet kuran Kıbrıs Türk halkı ile kopmaz bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz Türk milleti oynanmak istenen oyunu bozacak gaflet içinde olanlar derslerini alacaklardır” dedi.