Güney Kıbrıs’tan ayrılmak isteyen Suriyeli sayısıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in, Brüksel’de dün gerçekleştirilen Avrupa Birliği İçişleri Konseyi toplantısına girmeden önce yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Yoannidis, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden belli sayıdaki Suriyelinin siyasi sığınma başvurularını geri çektiğini ve geçici koruma statülerinden vazgeçtiklerini belirtti.

Yoannidis, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bununla birlikte Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını ifade etti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak pazartesi gününden bugüne kadar 110 Suriyelinin siyasi sığınma başvurusu iptal ettiğini ve geçici koruma statüsünden vazgeçtiğini yazdı.