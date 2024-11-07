Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas Kıbrıslı Türklerle Kıbrıs'ta futbolun geçici olarak düzenlenmesine ilişkin anlaşmayı birlikte uygulamaya koyma ve federasyona katılma çağrısında bulundu.

Kumas çağrıyı KOP’un 90’ıncı yılıyla ilgili düzenlenen ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in de yer aldığı etkinlikte yaptığı konuşmada yaptı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Kumas konuşmasında, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıs'ta futbolun geçici olarak düzenlenmesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasından bu yana 11 yıl geçtiğini anımsattı.

KOP’un Kıbrıs sorununun nihai çözümüne kadar bu geçici düzenlemeyi öngördüğünü ve Kıbrıslı Türkleri kucaklamaya hazır olduğunu da kaydeden Kumas, “Kıbrıs’ın bölünmüş olmak için çok küçük olduğunu” dile getirdi.

Alithia gazetesi ise haberinde Kumas’ın söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı gönderdiğini yazdı.

Gazete Kumas’ın Kıbrıslı Türkleri, 5 Kasım 2013 yılında imzalanan anlaşmayı uygulayarak KOP’a katılmaya davet ettiğini kaydetti.

Gazete Kumas’ın “Futbol birleştirir. Kıbrıs bölünmüş olmak için çok küçük” şeklindeki sözlerine de yer verdi.