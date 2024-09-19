Güney Kıbrıs ile Chevron şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde (MEB) bulunan “Afrodit” yatağının geliştirilmesinde anlaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, anlaşma uyarınca iki tarafın, önümüzdeki 4 ay boyunca “Afrodit” yatağının daha fazla gecikme yaşanmadan geliştirilmesini garanti altına alacak bir düzenleme yapılması için müzakere edeceğini yazdı.

Gazete, Enerji Bakanlığı ile Chevron şirketi tarafından yapılan ortak açıklamada, hafta içinde iki taraf arasında “Afrodit” yatağıyla ilgili yapıcı görüşmeler gerçekleştirildiğinin ve Hükümetin, ülke için faydalı olacak çalışmaların ilerletilmesine odaklandığının ifade edildiğini kaydetti.

Habere göre Chevron Başkan Yardımcısı Frank Cassulo ise, Güney Kıbrıs ile yaptıkları temaslara değer verdiklerini ve “Afrodit” yatağı gibi karmaşık bir enerji çalışmasının başarılı olması için tüm müdahil tarafların aynı çizgide olması gerektiğini söyledi.