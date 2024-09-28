Rum, Yunan ve Ürdün Dışişleri bakanları Konstantinos Kombos, Nikos Yorgos Yerapetridis ve Ayman Safadi, dördüncüsü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek üçlü zirvenin hazırlıklarını yapmak üzere Perşembe günü New York’ta bir araya geldi.

Alithia’nın Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, 79’uncu BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede; bölgedeki gelişmeler yanında, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında turizm ve orman yangınlarıyla mücadele gibi çeşitli alanlarda yürütülen iş birliğinin düzeyi ele alındı.

Gazete, Kombos ile Savadi’nin ikili görüşme de yaptığını ve ülkeleri arasındaki “stratejik iş birliğini daha da güçlendirme” taahhüdünde bulunduğunu yazdı. Bölgedeki endişe verici durumun da ele alındığı görüşmede, “acilen tansiyonun düşürülmesi gereğini” belirten Kombos’un, bölgedeki istikrar bacağı olarak nitelediği Ürdün’e takdirlerini dile getirdiğini haberine ekledi.