Rum polisinin, Limasol sakini 29 yaşındaki Zaharias Kleanthus’u, yasadışı olarak tasarrufunda tabanca, ateşli silah bulundurmak suçundan aradığı belirtildi.

Alithia gazetesi Rum polisinin, Limasol sakini 29 yaşındaki Zaharias Kleanthus’u düne kadar aradığını ve henüz yerini tespit edemediğini yazdı.

Kleanthus’un, Baf bölgesinde açık bir alanda tabanca bulunması olayıyla ilgili arandığını anımsatan gazete olayla ilgili olarak 41 ve 33 yaşlarındaki iki kişinin de tutuklandığını yazdı.