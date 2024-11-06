Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin hava yastığı arızalı aracın trafikte tehlike yarattığı bildirildi.

Alithia gazetesi, konunun dün, Meclis Ticaret Komitesi toplantısında ele alındığını ve İngiltere ile Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen araçların, gerekli kontrollerden geçmeden trafiğe çıkarak, diğer araçların yol güvenliğini tehlikeye attığını yazdı.

Gazete, bir aracın hava yastıklarının kontrol edilmesi için 160 euro gerektiğini ve bu durumun öfkeye yol açtığını kaydederek, komitedeki milletvekillerinin, hava yastığı denetimleriyle ilgili yasanın etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurguladıklarını belirtti.