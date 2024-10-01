Güney Kıbrıs’ta dün meydana gelen iki ayrı olayda, 90 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiği haber verildi.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan haberde, dün bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin Limasol’da 28 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahsın tasarrufunda toplamda yaklaşık 80 kilo Hint keneviri ve 18 bin 900 Euro nakit para ele geçirdiği belirtildi.

Rum polisinin aldığı ihbarın ardından ilk önce 28 yaşındaki şahsın aracını durdurduğu ve araçta az miktarda uyuşturucu tespit edildiği, daha sonra şahsın Limasol’da kaldığı otel yapılan araştırmada ise 20 kilo uyuşturucu tespit edildiği kaydedildi.

Şahsın polis tarafından sorgulanmasının ardından içinde yaklaşık 60 kilo Hint keneviri daha tespit edilen Yermasoya’daki bir daireyi polise gösterdiği belirtildi. Ayrıca dairede yapılan araştırmada 18 bin 900 euro nakit para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve tutuklanan zanlının bugün mahkemeye çıkarılması beklenirken, polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü ifade edildi.

“Philenews” haber sitesi ise şahsın tasarrufunda 74 kilo 723 gram Hint keneviri ele geçirildiğini yazdı.

-Havalimanında 24 kilo uyuşturucu

“Philenews” haber sitesinde yer alan başka bir haberde ise bu sabaha karşı yurt dışından Larnaka Havalimanı'na giden 27 yaşındaki bir yolcunun tasarrufunda 24 kilo Hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

Zanlının valizinde içerisinde yaklaşık 24 kilo uyuşturucu madde bulunan 41 naylon poşet tespit edilirken, uyuşturucu maddeye polis tarafından el konduğu ve şahsın tutuklandığı kaydedildi.