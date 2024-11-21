Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Avrupa Komisyonu'nun Borrell’in 20-24 Kasım tarihlerinde bölge ülkelerine gerçekleştireceği geziyle ilgili açıklamasına dayanarak, Borrell’in İsrail ve Filistin’den sivil toplum örgütlerinin Rum tarafında gerçekleştireceği görüşmeye katılacağını yazdı.
Borrell’in 23 Kasım’da Lefkoşa Rum kesiminde “İsrail-Filistin İçin İki Devletli İttifak- Two State Coalition for Israel/Palestine” isimli etkinlikte konuşma yapacağı da belirtildi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv