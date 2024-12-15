Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle mecliste azline karar verilmesi ve görevden geçici uzaklaştırılmasının ardından Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, ABD'ye iki ülke arasındaki ittifakın süreceği mesajını verdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Han, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Han, 16 dakika süren görüşmede "Hükümetimiz, diplomasi ve güvenlik politikalarını kesintisiz yürüterek Güney Kore-ABD ittifakının korunması ve geliştirilmesi için tereddütsüz çalışacaktır." ifadesini kullandı.

Tüm devlet işlerini Anayasa'ya ve yasalara bağlı yürüteceklerinin altını çizen Han, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi ve Pyongyang yönetimi ile Moskova arasındaki derinleşen işbirliği karşısında Güney Kore-ABD birleşik savunma yapılanmasının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Han'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden da görüşmede Han'a açıklaması için teşekkür ederek, "ABD'nin Güney Kore demokrasisinin direncine güveninin tam olduğunu" belirtti.

Biden, "ABD'nin Güney Kore ile ittifakına bağlılığı değişmemiştir, Güney Kore-ABD ittifakını ve Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için Güney Kore ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

- Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.