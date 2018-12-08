10 okul büyük zarar gördü

Kötü hava şartları Kıbrıs'ın güneyinde neredeyse tüm okullarda sorunlara sebep oldu. Kıbrıs’ta son günlerde etkili olan kötü hava şartları Kıbrıs’ın güneyinde neredeyse tüm okullarda sorunlara sebep olurken, 10 okulun ağır hasar gördüğü açıklandı.

Politis gazetesi, son günlerde etkili olan kötü hava şartlarının Kıbrıs’ın güneyinde hemen hemen tüm okullarda sorunlara neden olduğunu, ancak 10 okulda büyük maddi hasar meydana geldiğini yazdı.

Gazete, en büyük hasarın Lefkoşa’nın güneyinde, duvarı çöken “TümKıbrıs Lisesi’nde” meydana geldiğini, bir anaokulunun ise damının aşırı yağışlar sonrası çöktüğünü belirtti ve hemen hemen tüm okullarda irili ufaklı birçok zararın meydana geldiğinin de altını çizdi.

Kaynak:TAK