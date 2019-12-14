"2 yıl önce stratejik anlaşmaya çok yaklaşıldı"

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar “Kıbrıs sorununda kapsamlı çözümün yolunu açacağına inandığım bir stratejik anlaşmaya iki yıl önce çok yaklaşıldı. O noktadan uzaklaşılmadı. Stratejik anlaşma başarılabilir” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre Spehar kısa süre önce İtalya’da düzenlenen “Akdeniz Diyalogları” başlıklı konferansta Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün rolüne değindiği bir konuşma yaptı, Kıbrıs’taki istikrarın büyük oranda BM Barış Gücü’nün varlığından ve eyleminden kaynaklandığını” söyledi.

Konuşmasında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere de değinirken Kıbrıs’taki tarafların, bölgeye istikrar sağlayacak çözümü başarmaları için herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Spehar, kapsamlı bir çözüm bulunmasının yalnız Ada için değil bölge için de olumlu gelişme olacağı görüşünü ortaya koydu ve “2017’de stratejik anlaşma hedefini başarmaya çok yaklaştılar” dedi.

Kıbrıs sorunundaki durgunluk dikkate alındığında, Spehar’ın bu dönemde BM Barış Gücü’nün rolüne işaret etmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken gazete “2017’den beridir ilerleme olmaması BM Barış Gücü’nün Ada’daki rolünü de etkileyebilirdi ancak BM’nin aldığı etkin kesinti baskılarına rağmen, şu ana kadar (Barış Gücü’nün rolünün etkilenmesi) engellendi” ifadesine yer verdi.

Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına dair görüşmelerin çok yakında New York’ta başlayacağını hatırlatan gazete Elizabeth Spehar’ın Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi sırasında söyleyeceklerinin, Güç’ün Ada’daki varlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Habere göre Spehar “Akdeniz Diyalogları” konferansında, “Doğu Akdeniz’de İstikrarın ve Çatışmaların Yönetilmesi” başlıklı görüşmede konuştu. Kıbrıs’ın küçük olmasına karşın “çok militarize bir yer olduğunu belirterek “çok fazla asker ve çok fazla ordu var” diyen Spehar, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantör olduğunu, BM Barış Gücü’nün de “Ada’nın nispeten istikrarlı olmasına katkıda bulunduğunu” söyledi ve “1996’dan sonra Ada’daki zıtlaşmadan kaynaklı herhangi bir ölümlü vaka yaşanmadı” dedi.

Spehar, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün misyonunun Ada’da siyasi çözüm bulunmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Barış Gücü’nün hem 180 kilometrelik ara bölge içerisinde ve çevresinde sükunet ve istikrarın korunması, hem de barış hedefiyle her iki taraftan Kıbrıslılar ile çaba ve iş birliği misyonunu yürüttüğüne işaret etti. Elizabeth Spehar Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarının sürdüğünü ve BM’nin bundan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Konuşmasının başında Kıbrıs’ın, siyasi olarak BM üyesi ve Avrupa’nın, coğrafik olarak da Doğu Akdeniz’in parçası olduğunu, güvenlik şartları açısından bölgeden etkilendiğini söyleyen Spehar “Kıbrıslılara sorsanız, bölgede cereyan edenler ve bunun kendilerine doğrudan etkilerinin ne olduğuyla ilgilenen fazla değil” ifadesine yer verdi.

Bölgede cereyan edenlerin Ada’ya olan etkilerinden birinin düzensiz mülteciler olduğunu, Ada’ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının diğer etkilenen ülkelere göre az olmakla birlikte, AB ile kıyaslandığında, kişi başına düşen düzensiz mülteci sayısının çok yüksek olduğuna dikkat çekti.