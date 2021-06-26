20 günde 8 bin 320 geçiş

Rum makamları Derinya’daki kara kapısından 4-24 Haziran’da toplam 8 bin 320 geçiş yapıldığını açıkladı.
3 günlük “Kataklizmo (Deniz) Yortusu” döneminde bin 372 Rum bin 242 araçla KKTC’ye, 482 Kıbrıslı Türk 263 araçla Güney’e gitti. Aynı dönemde 766 AB veya üçüncü ülke vatandaşı KKTC’ye geldi. Bu rakamlara, KKTC’ye yaya olarak gelen Rum veya AB veya üçüncü ülke vatandaşları dahil değil.
Rum yetkililer, kara kapısından aracıyla yalnız başına geçen Rumların bazılarının KKTC’ye “sadece aracına akaryakıt satın almak için geldiğini” değerlendiriyor. Rumların KKTC’den satın aldığı başlıca ürünlerin sigara, konfeksiyon ve ünlü yabancı marka taşımayan ayakkabı olduğu, fakat bu ayakkabıların, Rum makamlarınca “imitasyon/sahte” addedilerek el konulduğu belirtildi.