20 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Guterres’in, Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması ve iyi niyet misyonuna ilişkin raporu konusunda 20 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini, Kıbrıs Rum tarafının ise, taraflardan bu çerçevede talep edilen mektubunu hazırlayarak gönderdiğini yazdı.

Politis gazetesi, “Türkiye Başka Akıncı Başka – Kıbrıs Rum Tarafı Türkiye ile Akıncı’nın Farklı Oldukları Mesajını Gönderiyor - Başkan Türk Kışkırtmalarına Tüm Açılarıyla Değindi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs’taki tarafların, Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin yinelenmesine ilişkin raporda yer alması öngörülen görüşlerini yazılı sunduklarını iddia etti.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in görev süresinin uzatıldığı geçtiğimiz Ocak ayında, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafından yazılı görüşler sunmalarını talep ettiğini hatırlatarak, Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini Haziran ayında Spehar’a iletildiğini belirtti.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının mektubunda, “Koronavirüs salgını ve sözde Türk kışkırtmalarının Kıbrıs sorununda ortamın iyileşmesine imkan sağlamadığını” iddia ederek “Türkiye ve adadaki Türk askerinin, Anastasiadis ve Akıncı’nın çabalarına karşın iyi ortamın oluşmasını engelleyen eylemlerde bulunduğu” mesajını verdiğini vurguladı.

Türkiye ve KKTC hükümetinin, kapalı bölge Maraş’ın açılması yönündeki eylemlerinin de, müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının oluşmasına imkan tanımayan bir ortamın oluşmasına sebep olduğu iddia edilen mektupta, Türk askerinin ara bölgede gerçekleştirdiği iddia edilen ihlallere de değiniliyor.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının mektubunda değindiği olumsuz unsurların yanı sıra olumlu unsurlara da yer verdiğini aktardı.

Habere göre mektupta, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla Rum lider Nikos Anastasiadis ile teknik komiteler arasındaki iş birlikleri olumlu unsurlar olarak yansıtıldı.

Tarafların, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi çerçevesinde düzeni olarak telekonferans yöntemiyle toplantılar gerçekleştirdiği belirtilirken Akıncı ve Anastasiadis’in telefon görüşmelerinin, Kıbrıs Türk tarafında ilaç ve koruyucu malzeme gönderilmesiyle sonuçlandığı ifade edildi.

Sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılması konusunda varılan görüş birliğine de değinilen mektupta, insani konular ve KKTC’deki yangınların söndürülmesinde yapılan iş birliğine de vurgu yapıldı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının mektubunda ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır olunduğu ancak yaşanmakta olan gelişmelerin, müzakerelerin yeniden başlamasını Ekim sonrasına ertelediğinin belirtildiğini aktardı.

Gazete, UNFICYP raporunun, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafının mektuplarıyla birlikte 10 Temmuz’da yayınlanmasının, 29 Temmuz tarihinde ise oylamaya sunulmasının beklendiğini vurguladı.