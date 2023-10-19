296 insan ticareti mağduruna kişiye özel destek

Güney Kıbrıs’ta son iki yıl içerisinde insan ticareti mağduru olan 296 kişiye, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kişiye özel destek sağlandığı haber verildi.
Sığınma evinde 2022 yılında 20, bu yıl ise 14 kişinin misafir edildiğini kaydeden gazete, Lefkoşa Rum kesimindeki sığınma evinde 15 kadını barındıracak kapasite bulunduğunu, öte yandan Limasol’da da bir merkez bulunduğunu belirtti.
Haberde, Güney Kıbrıs’ta en sık karşılaşılan insan ticareti biçimlerinin, cinsel istismar ve emek sömürüsüne yönelik olduğu da vurgulandı.