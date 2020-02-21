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3 sürücüden biri uyuşturucu tesiri altında araç kullanıyor

3 sürücüden biri uyuşturucu tesiri altında araç kullanıyor
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Güney Kıbrıs’ta her 3 sürücüden birinin uyuşturucu tesiri altında araç kullandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Polisi Trafik Şube Amiri Yannis Yeorgiu’nun, bir günde 3 sürücünün narkotestte pozitif çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucu tesiri altında araç kullanan sürücülerle ilgili ciddi bir sorun bulunduğunu ve bu sürücüler aleyhinde ehliyete el konulması da dahil tedbirler alındığını söylediğini yazdı.

Habere göre Yeorgiu, aynı prosedürün psikolojik rahatsızlığı bulunanlar için de geçerli olduğunu ve psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin ailelerinin polisi bilgilendirmesi halinde, söz konusu sürücünün doktor kontrolünden geçirildiğini ve duruma göre ehliyetine el konulabildiğini belirtti.

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