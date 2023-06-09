“5. Solun Akdeniz Konferansı” Kıbrıs’ta yapılıyor

“5’inci Sol’un Akdeniz Konferansı”nın bu yıl, 9-11 Haziran tarihlerinde Kıbrıs’ta yapılacak olması Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki sol partilerin katılacağı konferansın “Avrupa ve Akdeniz: Dayanışma-Barış-İşbirliği” sloganıyla düzenlendiğini ve konferansta siyasi problemlerin, halkların demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin, Akdeniz’deki kritik çevresel durumun, Akkuyu Nükleer Santrali’nden doğan tehlikelerin, AB’nin mülteci politikalarının ve Avrupa-Akdeniz İşbirliği’ne dair meselelerin ele alınacağını yazdı.

Haberde, konferansa AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile AKEL Merkez Komitesi üyesi Tumazos Çelepis’in konuşma yapacağı ifade edildi.