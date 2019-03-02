7.parsel için müzakere yapılacak

Rum Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantısında, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki bazı diğer parseller için Fransız Total ve İtalyan Eni şirketleriyle müzakerelerin başlanmasına karar verildiği haber verildi.

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfadan “Şimdi de 7’inci Parsele Yöneliyorlar- GlafkosEnerji Konusundaki Bir Sonraki Hareketlerimizi ve Hedeflerimizi Belirliyor ve Bunlara Yöne Veriyor- Kalipso Yatağına da Uzanan 7’inci Parsel İçin İlerliyorlar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Bakanlar Kurulunun Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i, 7’inci parsele ruhsat verilmesi için, ENI-TOTAL şirketleriyle müzakere yapmaları konusunda yetkilendirdiğini yazdı.

Gazeteye göre RİK 3’e konuşan ve “Kalipso” yatağındaki keşfe atıfta bulunan Enerji Bakanı Lakkotripis, bu keşfin, 7’inci parsele de uzanmasından ötürü bir karmaşıklığa sahip olduğunu söyledi.

Bu sebepten dolayı 7’inci parselde lisans verilmesi için ihaleye çıktıklarını ve yasa uyarınca 7’inci parselle komşu olan şirketleri buna çağırmaları gerektiğini ifade eden Lakkotripis, Total-Eni şirketlerinden bir başvuru aldıklarını ve bakanlar kurulunun da kararıyla kendileriyle müzakereye başlayacaklarını ifade etti.

Lakkotripis, dolayısıyla bunun “Kalipso” yatağında yapılan keşifle alakalı soru işareti konusunda, bulmacanın bir parçasını teşkil ettiğini söyledi.

Sözde Rum MEB’inde bugüne kadar yapılan keşifler ve Vasiliko’da bir doğal gaz sıvılaştırma terminali meydana getirilmesi konusundaki bir soruya ise Lakkotripis, üç yatağın olgunluk derecelerinin farklı olduğu yanıtını verdi.

12’inci parselde bulunan “Afrodit” yatağının çok olgun bir aşamada olduğunu, bunun teyit edildiğini, yeterince zaman geçtiğini ve Rum kesiminin de Mısır ve şirketlerle bir anlaşmaya çok yakın olduğunu ifade eden Lakkotripis, “Glafkos” ve “Kalipso” yataklarının ise henüz başlangıç aşamasında bulunduklarını ifade etti.

Lakkotripis, bu iki yatakla ilgili olarak daha fazla analiz ve muhtemelen teyit sondajı yapılması gerekeceğini kaydetti.

Kalipso yatağıyla ilgili olarak ise, keşfin akabindeki bunca aydan sonra keşfin boyutunu henüz bilmediklerini ifade eden Lakkotripis, bunun jeolojik yapının karmaşıklığına işaret ettiğini ve yorum üstüne yorum yapılması gerektiğini çünkü keşfin çok komplike olduğunu yineledi.

Beş sondaj daha yapılacağını ve ExxonMobil’den bir sonraki planlamalarının ne olacağını göstermelerini beklediklerini belirten Lakkotripis, “Alpha’ya” yaptığı açıklamada ise Total-Eni şirketinin Kalipso hedefinde yaptığı sondajın sonuçlarının büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde ellerinde olacağını söyledi.

Lakkotripis, İtalyan ENI şirketinin önümüzdeki Kasım ayı içerisinde, 4 tanesi 6, 8, 11 ve 3’üncü parsellerde araştırma sondajı, 7’inci parselde ise teyit sondajı olmak üzere sözde Rum MEB’inde yeni bir tur sondaj yapmayı planladığını da açıkladı.

Fileleftheros gazetesi ise “Türk Sondaj Platformlarına Fren- MEB’le İlgili Önleme Hareketleri- Taşeron Şirketlerin Türk Sondajına Katılımı Kıbrıs Cumhuriyeti ve Ortakları İçin ‘Casus Belli’” başlığıyla manşetten ve iç sayfasından yer verdiği haberinde, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inde güçlü bir şekilde yer almakta olan şirketlerin “Kıbrıs MEB’inde meydan okuyucu sondajlar gerçekleştirilmesiyle ilgili Türk tehditlerinin önlenmesi tedbirleriyle alakalı olarak, açık ve net bir şekilde Kıbrıs’ın tarafında olduklarını” ileri sürdü.

Gazete bu şirketlerin, Rum tarafının Türk planlarını durdurma hedefine katkıda bulunma amacına sahip olan hareketlerinin, bu tarz faaliyetlerde tekel veya oligopola sahip olan uluslararası şirketleri; “Kıbrıs MEB’ini ulusal ve uluslararası yasallığını ihlal eden sondajlara herhangi bir dolaylı veya doğrudan katılımlarının ‘casus belli’ teşkil edeceği, aynı zamanda Kıbrıs MEB’i ve başka yerlerde daha fazla işbirliğinde bulunmalarını da ihtimal dışında bırakacağı konusunda uyardıkları bir noktaya sahip olduğunu” ekledi.

AFRODİT GAZININ SATIŞI YAKIN

Haravgi gazetesi ise haberinde, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde yer alan Afrodit yatağındaki doğal gazın Mısır’a satılması çabasının sona yaklaşmakta olduğunu yazdı.

Gazete Rum Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Stelios Himonas’ın bunu dün “Omega” televizyonuna açıkladığını, uluslararası arası uzmanlardan Haralambos Ellinas’ın da bunu doğrulayarak müzakerelerin ileri safhada olduğunu ve Afrodit doğal gazının satışının yaklaştığını söylediğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 13:51