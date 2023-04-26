80'İ aşkın tarihi eser ABD'den Güneye geri verildi

80'İ aşkın tarihi eser ABD'den Güneye geri verildi
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Amerika Birleşik Devletleri’nin(ABD), Kıbrıs’a ait 80’i aşkın tarihi eseri iade ettiği belirtildi.

Fileleleftheros gazetesi, tarihi eserlerin Güney Kıbrıs’a teslim edilmesi amacıyla Washington’da bir tören düzenlendiğini yazdı.

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Habere göre törende Rum Eski Eserler Dairesi Müdürü Marinas Solomidu-İeronomidu da hazır bulundu.

İeronomidu, HSI, FBI, Gümrük ve Sınırların Korunması Departmanı gibi ABD makamları ile yürütülen iş birliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın ABD Büyükelçisi Marios Lisiotis ise ülkenin kültürel mirasının korunması için ABD makamları ile iş birliğinin yapılmasını görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Gazete iade edilen tarihi eserler arasında 18.yüzyıla ait freskler ve nadir sikkeler, MÖ 800’den 600’e kadar Çağı sürahilerinin de bulunduğunu yazdı.

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