AB çapında en pahalısı Güney Kıbrıs'ta

Güney Kıbrıs’ın temel gıda ve hizmetlerde pahalılık şampiyonu olduğu, Güney’deki ekmek, süt ve yumurta fiyatlarının AB ortalamasının yüzde 34,5 üzerinde olduğu bildirildi.

Haravgi’nin “Ekmek Pahalı Süt Daha Da Pahalı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Avrupa İstatistik Birimi tarafından kısa süre önce yayımlanan 2020 verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın, temel gıda ve hizmet fiyatlarında AB şampiyonu olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre peynir, süt ve ekmek fiyatları AB ortalamasının yüzde 34,5 üzerinde olan Güney Kıbrıs, bu kalemde pahalılık birinciliğini elinde tutuyor. AB ortalamasının yüzde 22,1 üzerinde bulunan ekmek, hububat fiyatlarında 6’ncı, AB ortalamasının yüzde 2,70 üzerindeki yağ ve zeytinyağı fiyatlarında 6’ncı, diğer gıda çeşitlerinde AB ortalamasının yüzde 21,5 üzerindeki fiyatlarıyla da 8’inci sırada bulunuyor.

Güney Kıbrıs hizmet sektörlerinde de AB ortalamasına göre pahalı. Eğitim örneğinde fiyatlar AB ortalamasının yüzde 60,8 üzerinde seyrediyor.

Gazete, Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta yaşayan yaklaşık 75 bin kişinin gıda, ısınma giderlerini karşılamada ciddi sıkıntı içinde olduğuna dikkat çekti.