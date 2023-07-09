AB'den Güney Kıbrıs'a telkin

Avrupa Birliği’nin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla yapılan ticaretin kolaylaştırılması için tedbir alması yönünde Rum Yönetimi’ne telkinde bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, “AB’den Kıbrıs’a: Yeşil Hat Üzerinden Ticareti Kolaylaştırmak İçin Tedbir Alın” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’ta Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin Haziran ayı sonunda yayımlanan yıllık raporuna geniş yer verdi.

Rum hükümetinin, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahil olmasını talep ederken AB’nin, Güney Kıbrıs’a yönelik kendi isteklerini ortaya koyduğunu yazan gazete, Avrupa Komisyonu’nun “Lefkoşa’”ya “AB’nin, BM himayesindeki müzakerelerin desteklemek için yardım programı çerçevesindekiler de dahil olmak üzere kaynakları gerektiği gibi geliştirmeye (dağıtmaya) hazır olduğu” yönünde net mesaj gönderdiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun, açık bir şekilde ekonomik olarak katkı koymaya hazır olduğunu, ayrıca müzakerelerin BM himayesinde kalması gerektiğini dile getirdiğini belirten gazete, haberinde raporun içeriğinde yer alan olgulara yeniden yer verdi.