AB Güney Kıbrıs’a iki uyarı mektubu gönderdi

Avrupa Komisyonu’nun, bazı gazların atmosfere salınımını azaltma taahhüdünü yerine getirme ve internette terör içeriklerinin yayılmasını önleme tüzüğünün uygulanmasıyla ilgili Ocak ayı ihlal prosedürü paketi çerçevesinde Güney Kıbrıs’a iki uyarı mektubu gönderdi.
İkinci mektupta ise, Güney Kıbrıs’a ve 21 AB üyesi ülkeye 2021/784 sayılı internette terör içeriklerinin yayılmasının önlenmesiyle ilgili tüzüğü tam olarak uygulama çağrısı yapılıyor.
Bu son iki mektupla, Güney Kıbrıs hakkında başlattığı ihlal prosedürü sayısı 99’a ulaştı.