AB ile Güney Kıbrıs arasında mülteci sorununun idaresiyle ilgili koordinasyon

AB Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdür Yardımcısı Beate Gminder’in dün, Güney Kıbrıs Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre, görüşmenin AB Komisyonu’nun talebi doğrultusunda, AB ile Güney Kıbrıs Polisi arasındaki işbirliğini artırmak ve önümüzdeki yıl içinde mülteci sorununun idaresiyle ilgili faaliyetlerde koordinasyon sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, Gminder’in, AB Komisyonu’nun polisin yaptığı işe destek verdiğini belirterek, AB Komisyonu ve diğer yetkili kurumlarla yapılan işbirliğinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

Habere göre Papatheodoru da, Avrupa Komisyonu’nun mülteci sorununun idaresine maddi katkıda bulunmasından ötürü teşekkürlerini sunarken, Frontex’ten gelen destekten ötürü müteşekkir olduğunu dile getirdi.