AB Komisyonu Başkanı’nın açıklamaları Hristodulidis’i memnun etti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dün Güney Kıbrıs’tan Filistin’e yönelik insani yardım koridoru oluşturulması planına değinmesi ve Rum hükümetiyle mevcut işbirliğine vurgu yapması Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i memnun etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dün Brüksel’de AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Gazze’ye insani yardımların arttırılması gerektiğini, bunun için de Güney Kıbrıs’tan deniz yoluyla yardım gönderilmesi önerisinin gündemde olduğunu söylediğini yazdılar.

Habere göre von der Leyen, Gazze’ye kara yoluyla ulaşan yardımların yetersiz olduğunu ve yardım miktarının artması için alternatif çözümlerin gündemde olduğunu belirterek, bunlardan birinin ise “Kıbrıs’tan bir deniz yolu koridoru olduğunu” vurguladı.

Yardım konusunda İsrail, Mısır ve BM’yle işbirliği içerisinde olduklarını da ifade eden von der Leyen, “Başkan Nikos Hristodulidis ve ülkesiyle mevcut mükemmel işbirliğini memnunlukla karşılıyorum” şeklinde konuştu.

Gazete, von der Leyen’in açıklamaları sonrasında Hristodulidis’ten de dün bir açıklama geldiğini, Hristodulidis’in açıklamasında, “Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım planına ilişkin çalışmaların sürdüğünü” söylediğini aktardı.

Hristodulidis, çalışmaların hem diplomatik hem de teknokratlar düzeyinde devam etmekte olduğunu belirtirken çarşamba günü Paris’te gerçekleştirilecek ve ana konularından biri Güney Kıbrıs-Gazze yardım koridoru olacak toplantıya katılacağını da yineledi.

Von der Leyen’in açıklamasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le gerçekleştirdiği görüşme konusundaki bir soruya ise, “görüşmenin çok ani olduğunu ve Blinken’in kendisine tüm ilgili taraflarla görüşmelerini aktarmasının önemli olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis; “AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgede üstlenebileceği rolün farkındalar” şeklinde konuştu.