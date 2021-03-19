AB, Konferansta hazır bulunacak

Avrupa Birliği’nden üst düzey bir yetkilinin, dün yaptığı açıklamada, AB’nin hem Cenevre’deki başlangıç aşamasında, hem de derinlemesine müzakerelerin bir sonraki aşamasında, BM himayesindeki konferansta yer alacağını açıkladığı ileri sürüldü.

Alithia gazetesi, “Üst Düzey AB Yetkilisine Göre AB Hem Beş Taraflı Konferansta Hem de Müzakerelerde Hazır Bulunacak” başlıklı haberinde, ismi belirtilmeyen üst düzey AB yetkilisinin Rum Haber Ajansı KİPE tarafından yöneltilen soruya verdiği yanıta yer verdi.

Buna göre AB’nin hem Cenevre’de, hem de Crans Montana’da sahip olduğu aynı statüyle, bunun akabindeki müzakerelerde yer alacağını ifade eden üst düzey AB yetkilisi, bunun net olduğunu, öte yandan Kıbrıs sorununun en zor diplomatik konulardan biri olduğunu dile getirdi.

Söz konusu yetkili, açıklamasında “çözüm ne olursa olsun, bu, ada AB içerisindeyken uygulanacak. AB müktesebatı var, orada olmamız mantıklı bir sonuçtur” ifadelerini de kullandı.

Öte yandan AB’nin Kıbrıs müzakerelerine katılımının, AB’nin, DİSİ ve Avrupa Halk Partisinin Avrupa Parlamentosundaki Rum milletvekillerinden Lukas Furlas’ın sorusuna verdiği yanıtla da teyit edildiğini savunan gazete, Furlas’ın sorusunun Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçtiğimiz Ekim ayında kapalı bölge Maraş’a yaptığı ziyaretle alakalı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Avrupa Birliği, Furlas’a verdiği yanıtta, Avrupa Konseyinin Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlamasının hemen ardından, AB temsilcisi atamak konusunda hareket edeceğini ifade etti.

Habere göre Avrupa Birliği, Fuat Oktay’ın Maraş ziyareti konusunda ise “Avrupa Konseyi’nin, 10-11 Aralık tarihleri arasında yayımladığı kararlarında, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki tek taraflı eylemlerini kınadığını ve BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına tam anlamıyla uyulmasını istediğini” ifade etti.

Haber Fileleftheros’ta “AB Beş Taraflı Konferansta Hazır Bulunacak”, Haravgi’de “AB Crans Montana’da Olduğu Gibi Cenevre’de de Olacak”, Politis’te ise “AB Katılıyor Mu Katılmıyor Mu?- Kıbrıs Türk Tarafı AB’yi Cenevre’deki Gayriresmi Beş Taraflı Görüşmede Kenarda İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listenin genişletilmesi planını dondurması Politis gazetesinde “AB Türkiye Aleyhindeki İlave Yaptırımları Dondurdu” başlığıyla yer aldı.