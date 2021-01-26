AB, Türkiye'nin yaklaşımını olumlu buluyor

Ankara’da temaslarda bulunan üst düzey Avrupalı yetkililerin, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne doğru, olumlu bir yaklaşım olduğunu kayda geçirdikleri ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “AB Türkiye’yi Olumlu Görüyor- Brüksel ve Berlin’den Yetkililer Ankara Tarafından Yapıcı Bir Yaklaşım Kayda Geçiriyorlar” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Brüksel ve Berlin’in, Türkiye’nin gerek AB-Türkiye, gerekse Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak olumlu bir gündemle hareket ettiğini kayda geçirdiklerini yazdı.

Gazete, AB Dışişleri Bakanlarının, dün AB Dış İlişkiler Konseyinde yaptıkları görüşmede, bir yandan Türkiye’nin olumlu tutumuna, diğer yandan ise bunun devamı olması gerektiğine işaret ettiklerini de aktardı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, dün gerçekleştirilen toplantısı esnasında, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın AB Dışişleri Bakanlarını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdikleri temaslar konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden gazete, iki Avrupalı yetkilinin bilgilendirmesinden kısaca şunların ortaya çıktığını yazdı;

“1. Türkiye tarafından AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi için bir niyet ortaya çıktı, 2. Türkiye’nin mevcut aşamada Doğu Akdeniz’deki ihlallerine son verdiği görülüyor ve Yunanistan’la istikşafi görüşmeler başladı, 3. Ankara, AB’nin Kıbrıs müzakereleri ile müzakerelerin yeniden başlamasına müdahil olması konusunda olumlu bir niyete sahip gibi görünüyor, aynı zamanda müzakerelerin arzu edilen hedefi konusunda ‘dogmatik olmadıklarını’ söylüyorlar.”

Gazete AB Dışişleri Bakanlarının Türk tarafına “olumlu bir işaret” koydukları esnada, İstanbul’da ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başladığını ekledi.

HRİSTODULİDİS’TEN ÇAVUŞOĞLU’NA MESAJ

Öte yandan gazete haberinin içerisinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na, gerek Güney Kıbrıs gerekse AB’nin, Türkiye’yle, AB-Türkiye meselelerinde olumlu bir gündemin ilerletilmesi için çalışmaya hazır oldukları mesajını gönderdiğine yer verdi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, dün gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi çerçevesinde Hristodulidis’in İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney’le görüştüğünü yazan gazete, Hristodulidis’in görüşme esnasında İrlandalı bakanı Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete, İrlanda Dışişleri Bakanının Ankara ziyareti ışığında, Hristodulidis’in Coveney’den, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na “Kıbrıs’ın deniz alanlarında yeni ihlaller kayda geçirilmeyeceği ve Türkiye’nin BM kararları çerçevesi içerisinde, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözüm bulunması için istek göstereceği mantığından hareketle, Güney Kıbrıs ile AB’nin Türkiye’yle, AB-Türkiye meselelerinde olumlu bir gündemin ilerletilmesi için çalışmaya hazır oldukları mesajını iletmesini istediğini” yazdı.

Hristodulidis’in İrlandalı bakanı kapalı bölge Maraş konusu hakkında bilgilendirdiğini, aynı zamanda iki yetkilinin UNFICYP’le ilgili onaylanması beklenen karar konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını da kaydeden gazete, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la da görüştüğünü ve Maas’ın Hristodulidis’i Ankara’daki temasları ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme konusunda bilgilendirdiğini de ekledi.

Alithia gazetesi ise “Yunanistan-Türkiye Görüşmeleri Kıbrıs’ın Yaptırımlarını Engelliyor” başlıklı haberinde, Avrupalı ortakların Kıbrıs sorunu ile Türk-Yunan meseleleri arasında bir bağlantı kurduklarının görüldüğünü ve bu yüzden de en azından şimdilik Türkiye aleyhinde yaptırımlar empoze edilmesi konusunda hareket etmeye istekli görünmediklerini yazdı.

Gazete, iç sayfadan ise haberine “Yunanistan-Türkiye Görüşmeleri Yaptırımları Yedi- AB’den Kıbrıs Sorununda Müdahale” başlıklarıyla yer verdi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Türkiye İstikşafi Görüşmeler Masasına Çok Şey Koydu… Berlin Şu An Yeni Yaptırımlardan Kaçınıyor”, Politis’te ise “Gözetim Altında Görüşme” başlığıyla yer buldu.