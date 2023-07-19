AB yetkilisinden Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklama

AB’li bir yetkilinin, Kıbrıs sorununun AB ile Türkiye arasında görüş ayrılığı olan ana konulardan biri olduğunu söylediği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye, yarın Brüksel’de yapılacak AB Dışişleri Zirvesi öncesindeki brifing çerçevesinde açıklama yapan söz konusu yetkili, zirvede ele alınacak ana konulardan diğerlerinin de AB-Türkiye ilişkileri, Ukrayna savaşı ve ekonomik güvenliğin dış boyutları olduğunu söyledi.

Gazete, Avrupalı yetkilinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı son görüşmede Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Türkiye’deki iç konularla ilgili genel değerlendirme yaptıklarını kaydetti. Haberde, AB ile Türkiye arasındaki ana anlaşmazlık konularından birinin, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki yaklaşımı olduğu belirtildi.

Habere göre, Avrupalı yetkili, Borrell’in Fidan’a, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasının tek yolunun iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü olduğunu açıkça ilettiğini kaydetti.

Avrupalı yetkili ayrıca, Borrell ile Avrupa Komisyonu’nun Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili raporunun Ekim ayında hazır olacağını söyledi.