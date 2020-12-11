Ab Zirve Toplantısı ile ilgili haberler Rum basınında

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Türkiye aleyhinde sert yaptırımlar uygulanmasını ve Avrupa Birliğinin (AB) güvenirliğinin iyileştirilmesini başarmak için dün gece geç saatlere kadar Brüksel’de “çetin bir mücadele” verdikleri ifade edildi.

Alithia gazetesi “Brüksel’de Sonuna Kadar Korku Filmi” başlıklı haberinde, Türkiye aleyhindeki yaptırımlar için dün Brüksel’de gerçekleştirilen zirve toplantısında “çetin bir mücadele” verildiğini yazdı.

Ancak Anastasiadis ile Miçotakis’in Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusunda karşılarında Almanya ile diğer ülkelerin muhalefetini bulduklarını kaydeden gazete, Türkiye’yle ilgili görüşmenin liderlerin akşam yemeğine taşındığını belirtti.

Burada ise geçtiğimiz Ekim ayındaki sahnenin artan bir gerilimle tekrarlandığını ve sonuç bildirgelerinin birbiri ardına gelerek yeni bir korku filmi oluşturdukları yorumunda bulunan gazete, gazete baskıya gidene kadar zirvenin sonucunun henüz belli olmadığına işaret etti.

Gazete iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde de, sonuç bildirgeleri konusunda anlaşmazlıklar olduğunu ve şubat ayında yeni bir zirve yapılmasına dair fikirler olduğuna işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya Başbakanı, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell aynı zamanda Slovenya, Slovakya, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda ve Balkan ülkelerinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın tarafında olduğuna da yer veren gazete, Almanya, İspanya, İtalya, Malta, Macaristan ve Polonya’nın ise olumsuz bir tutum takınarak, Türkiye aleyhinde sert yaptırımlar uygulanmasına itiraz ettiklerini belirtti.

Gazete Rum kesimi, Yunanistan aynı zamanda Fransa’nın ortaya konulan birinci ve ikinci sonuç bildirgesiyle ilgili hoşnutsuzluklarını ifade ederek, geçtiğimiz Ekim ayında üzerinde hem fikir olunan tedbirlerin uygulanmasını istediklerini ekledi.

Gazeteler zirve sonuçlarıyla ilgili nihai metnin dün gece geç saatlere kadar belli olmadığına da yer verdiler.

Dünkü toplantıyla ilgili haberler Haravgi’de “Türkiye Karşısındaki Yaptırımlar İçin Gece Boyu Süren Tartışmalar”, Politis’te “Türkiye’ye Yaptırımlar: Brüksel’de Zorluk- Avrupalılar Bölündü- Üsluba ve Konunun Yeniden Değerlendirme Olasılığına Takıldılar- Arka Planda Türkiye Aleyhindeki Yaptırımların Olduğu Çok Uzun Saatler Süren Müzakereler”, Fileleftheros’ta ise “Brüksel’de Bütün Gece Süren Korku Filmi- Zirve Toplantısında Yunanistan ve Kıbrıs İçin Çetin Diplomatik Mücadele” başlıklarıyla geniş yer buldu.