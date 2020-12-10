Ab Zirve Toplantısı taslağında “yaptırım yok” iddiası

AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesi taslağında Türkiye aleyhine sert bir üslup benimsendiği ancak esaslı bir yaptırıma yer verilmediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Diş Gösteriyorlar Ancak…Sonuç Bildirgesi Taslağında Sert Üslup Var Ama Sert Yaptırımlar Yok” başlıkları altında verdiği haberinde, bu akşam gerçekleştirilecek AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesi taslağında Türkiye aleyhine sert bir dil kullanılmasına karşın esaslı herhangi bir yaptırım eklenmediğini iddia etti.

Gazete haberinde, AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesi taslağına ayrıntılı şekilde yer verirken, Türkiye’nin taslaktan memnun olmadığını belirtti ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamalarını aktardı.

Politis gazetesi ise haberini “Türkiye Konulu Karar Yemeği – Türkiye Aleyhine Yaptırımların Gündemde Oluğu Yoğun Müzakereler Gecesi” başlıkları altında okuyucusuna yansıtırken, AB Zirvesi çerçevesinde bu akşam düzenlenecek yemeğin, sonuç bildirgesi taslağı her ne olursa olsun, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda yoğun müzakerelerin yapılacağı ve kararların alınacağı yer olacağını iddia etti.

Gazete, dün açıklanan sonuç bildirgesi taslağında Türkiye aleyhine yaptırımların “zayıf kaldığı” düşüncesinin bulunduğunu, yaptırım listesine yeni isimler eklenerek konunun yeniden görüşülmek üzere Mart ayına havale edilmesi olasılığının bulunduğunu öne sürdü.

Haberde, bu akşamki görüşmelerin, sonuç bildirgesinin nihai şekli hakkında belirleyici olacağının altı çizildi.

Haber Haravgi’de “Türkiye Konusunda Devede Kulak Yaptırımlar İçin Taslak”; Alithia’da “Yaptırımlar Konusunda Yoğun Mücadele – Sonuç Bildirgesi Taslağı Atina ve Lefkoşa İçin Hayal Kırıklığı” başlıklarıyla yer aldı.