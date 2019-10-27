ABD Başkanından Kıbrıs raporu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanının, Kıbrıs’la ilgili olarak ABD Kongresine yönelik son iki aylık raporunun “kısa ve açıklayıcı” olduğu, aynı zamanda bunun referans şartlarında bir anlaşmaya varılmasına dair çabalara da atıfta bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi, 2019 yılının Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan raporun, 2004 yılından bu yana ABD Başkanı adına, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığını yazdı.

Gazetete göre, raporda, dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasında 4 Nisan 2019 tarihinde yapılan görüşmeye ve görüşme esnasında Kıbrıs’la ilgili görüşmeler perspektifine değinildi. Gazete, bunun akabinde de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’un Kıbrıs’taki misyonuna ve 7 Nisan tarihinde resmi müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarının belirlenmesi çabasıyla, liderlerle ayrı ayrı yaptığı görüşmelere atıfta bulunulduğunu belirtti.

Raporda ayrıca “Kıbrıs Rum kesiminin, garantör güçler olan Türkiye ve Yunanistan’ı kapsayacak dörtlü bir görüşmeye dair öneriyi reddettiğine” de işaret edildi.

Gazete, raporun, BM Genel Sekreteri’nin sunduğu iyi niyet misyonu raporuyla ilgili olarak, BM Güvenlik Konseyi’nin 3 Mayıs’ta bilgilendirilmesini kayda geçirdiğini de yazdı. Rapora göre 15 Mayıs’ta “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in Jane Holl Lute’a, Türkiye’nin Kıbrıs’ın açık deniz sularında gerçekleştirdiği araştırma sondajlarının, müzakerelerin başlamasını engellediğini söylediği” de ifade edildi.