ABD Büyükelçisi ile görüştü

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu’nun, Güney Kıbrıs’taki yabancı büyükelçilerle temaslarının devamı olarak, dün de ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Gail Garber’la bir araya geldiği haber verildi.

Neofitu’nun Garber’dan, ABD’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili desteğini istediğini yazan Alithia gazetesi, Neofitu’nun buna paralel olarak, beş taraflı konferansın gerçekleştirilmemesiyle ilgili tehlikeleri vurguladığını da iletti.

Neofitu’nun Garber’a, DİSİ partisinin net tezini, bir diğer ifadeyle tek bir ulusal öncelik bulunduğunu ve bunun da Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu yinelediğini söylediğini yazan gazete, Neofitu’nun ABD’nin desteğini istediğini, aynı zamanda DİSİ partisinin tezlerini açıklığa kavuşturduğunu aktardı.

Neofitu açıklamasında, “Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinin, BM Güvenlik Konseyinin bir devlet ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi eşitliğe sahip olacak olan iki kesimli iki toplumlu federasyona evrilmesine ilişkin oybirliğiyle alınan kararlarının dışına çıkamayacağı” iddiasında da bulundu.

Eğer bir tehlike varsa, bunun beş taraflı konferansın yapılmasından kaynaklanmadığını ve gayriresmi beş taraflı konferansın yapılmamasının risk olduğunu savunan Neofitu, tehlikenin, beş taraflı gayriresmi konferansın olmaması ve Maraş’ı kaybetmeleri olduğunu ileri sürdü.

Sürecin en kısa sürede başlaması için uluslararası unsurun ve Rum hükümetinin çabalarını desteklediklerini de dile getiren Neofitu, ulusal bir çaba göstermeleri için tüm siyasi partilere çağrıda da bulundu.