ABD'den "iki kesimli iki toplumlu federasyon"a destek

ABD, Kıbrıs’ın iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesi çabalarında Rum Yönetimi’ne destek belirtti.

Fileleftheros gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bağımsızlık yıldönümü nedeniyle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e tebrik mesajı gönderdiğini yazdı.

Habere göre Trump mesajında, iki ülke ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu, aralarında enerji, teröre karşı mücadele, güvenlik ve bölgesel istikrar gibi konular da dahil olmak üzere birçok konuda işbirliğinin geliştirilmekte olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ın; iki bölgeli bir federasyon temelinde adanın yeniden birleşmesi çabalarında Güney Kıbrıs’a destek vermeye devam ettiklerini dile getiren Trump, “bunun; kalıcı barışa sahip olması için Kıbrıs halkının yararına olacağına inandıklarını” belirtti ve “Bunun Kıbrıs halkının barış içinde yaşaması yönünde en iyi çözüm olacağına inanıyoruz” dedi.

DİĞER ÜLKELERDEN DE TEBRİK

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un yanı sıra Almanya, İtalya, Polonya, Estonya, Hırvatistan, Mısır, Nepal, Macaristan devlet başkanları ile İsveç Kralı ve Ürdün Kralı’nın da tebrik mesajı gönderdiğini yazdı.

Habere göre, Rusya Başbakanı Medvedev mesajında, ülkesi ve Güney Kıbrıs’ı bağlayan işbirliği ve dostluktan söz ederken, bu işbirliğinin daha da ileriye götürülmesinden bahsetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, ülkesinin; Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine verdiği sonsuz desteği dile getirdi.

Pavlopulos, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin, iki kesimli, iki toplumlu ayrıca yaşayabilir ve işlevsel bir federasyon zemininde, ortak kabul edilebilir, adil ve kalıcı bir çözüm çerçevesinde sağlanmasının mümkün olduğunu ifade etti.