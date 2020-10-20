ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Güney’de temaslarda bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper dün Güney Kıbrıs’a giderek Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştü. Haravgi ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper’ın dün Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü, görüşmede güvenlik ve savuma konularının ele alındığını yazdı. Gazete, Cooper-Hristodulidis görüşmesinde Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki işbirliği, ölümcül olmayan silahlara uygulanan ambargonun kaldırılması, ABD’nin askeri eğitim programı IMET ve Kıbrıs’a kurulacak olan CYCLOPS gözetleme merkezi konularının ele alındığını aktardı. İki ülkenin güvenlik ve savunma konularındaki işbirliği ve Doğu Akdeniz’deki durumun da ele alındığı görüşmede Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması perspektifleri konusunda Cooper’a bilgi verdi.



