ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rum Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in dün Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi yaptığı, Rum tarafının görüşmede ABD tarafına bazı isteklerini ilettiği bildirildi.

Fileleftheros, “Washington’dan Üç İstek” başlıklı haberinde görüşmenin, Rum yönetiminin, Eylül’deki BM Genel Kurulu için hazırlık yaptığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin bir Kıbrıs temsilcisi atamaya ikna edilmesi ana hedefini taşıdığı hatırlatılarak şu anda ABD’den gelecek bir desteğin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması sonucunu getirecek bir hareketlilik yaratma çabasında katalizör olabileceğine inandığı kaydedildi.

Edindiği bilgilere dayanarak Blinken’in inisiyatifi ile gerçekleşen ve yarım saatten uzun süren görüşmede Rum yönetimi açısından, ABD’nin Kıbrıs sorununda iki devlet çözümünü reddettiği ve iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümünü desteklediği net tavrının cepte olduğunu belirtti.

Habere göre Kombos Blinken’e, Rum yönetiminin Washington’un Kıbrıs sorununda yardımcı olabileceğine inandığı şu noktaları aktarma fırsatı buldu: “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönündeki çabaların BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla desteklenmesi gerektiği, politikalarını değiştirmeleri ve Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlamasına müsaade etmeleri için Türk tarafına özellikle de Türkiye’ye gerekli baskıların yapılması, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs temsilcisi atamayı bizzat şahsının ileri götüreceği şekilde eylemde bulunulması.”

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kombos ve Blinken’in Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki stratejik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi, Kıbrıs sorunu, Ukrayna’daki gelişmeler ve Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz’deki istikrar bacağı olarak oynadığı rolün” ele alındığı belirtildi. İki bakanın, Güney Kıbrıs ile ABD arasında, 3+1 siyasi oluşumu da dahil, geniş iş birliği çerçevesinin gözden geçirildiği” kaydedildi.

Habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller de yazılı açıklama yaparak Blinken ile Kombos’un, “Rusya’nın Ukrayna savaşına karşı güçlü Atlantik ötesi birlik ve (Güney) Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliği ileri götürme taahhüdünü” görüştüğü, Blinken’in, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın “yeniden birleşme çabalarına desteğini” vurguladığı kaydedildi.