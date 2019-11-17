ABD Dışişleri Bakanı ile görüşecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yarın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği, çeşitli Amerikan birimlerinin Doğu Akdeniz ve Avrupa bölgesiyle ilgilenen yetkilileriyle temas edeceği haber verildi.

Fileleftheros, “Hristodulidis Pompeo’ya… Kıbrıs Sularındaki Türk Meydan Okumaları Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Önüne” başlığıyla manşete çektiği Washington çıkışlı haberinde, Pompeo’nun Hristodulidis ile görüşmeyi derhal kabul ettiğine dikkat çekerek, bunun, ABD’nin bölgeye verdiği önemin göstergesi olduğunu yazdı.

Washington’un Türkiye’nin faaliyetlerinden ve Rus donanmasının faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu yazan gazete, Pompeo-Hristodulidis görüşmesinin ABD ile Güney Kıbrıs arasında geçen yıl imzalanan, güvenlik ile ilgili Niyet Beyanı’nın imzalanmasının birinci yıldönümü vesilesiyle gerçekleşeceğini, Amerikan hükümetinin bu Niyet Beyanı’nı başka alanlara da genişletme arzusunda olduğunu yazdı.

Diplomatik bir kaynağa dayanarak Pompeo-Hristodulidis görüşmesinde enerji, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konularının ele alınacağını aktaran gazete, “Hristodulidis’in, Türkiye’nin, Amerika’nın bölgedeki stratejik çıkarlarını da etkileyen meydan okumalarını tırmandırması konusunu gündeme getireceğini” savundu.

Habere göre Hristodulidis’in Türkiye’nin faaliyetlerinin sözde “Kıbrıs MEB’i ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karasuları içerisinde yer aldığını” iddia ederek, bunların, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama perspektifini de etkilediğini ve Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilgi göstermediğini öne sürmesi de bekleniyor.

Hristodulidis’in Pompeo’ya aktarması beklenenler arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek görüşmesi ve Güney Kıbrıs’ın Yunanistan, Mısır, İsrail ile üçlü işbirlikleri ve bu işbirliklerinin başka ülkelere de yayılması konuları da var.

Pompeo’nu ise Hristodulidis’e, şahsının TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğlu’yla, ABD Başkanı Donald Trump’ın da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Gazete Hristodulidis’in ayrıca Washington’daki “Willard”de düzenlenecek siyasi ve enerji konularının ele alınacağı konferansta başlıca konuşmacılardan biri olacağını da haberine ekledi.